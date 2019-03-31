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В Украине не работает 1 избирательный участок, - ЦИК

В ходе выборов президента Украины на территории Украины работают все участковые комиссии, кроме одной - в городе Измаил Одесской области

Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук, передает Еспресо.TV

Согласно информации, поступившей от ОИК, на территории нашего государства работают все, за исключением одного участка, идет голосование.

Слипачук также сообщила, что через полчаса будет заседание ЦИК, где также будет разблокирована работа определенного избирательного участка.

"К сожалению, как и на предыдущих выборах, у нас были проблемы по использованию штампа "выбыл". Даже несмотря на то, что ЦИК неоднократно обращала внимание ОИК и УИК на недопустимость этого", - сообщила Слипачук.

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 откроются избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.

31 февраля в Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием.

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