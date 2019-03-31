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В штабе Гриценко заявили о занижении ЦИК явки избирателей


фото: interfax.com.ua
В штабе кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко заявили, что Центральная избирательная комиссия занижает явку избирателей

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Явка, которую фиксирует ЦИК, высокая. Она больше на 5-7% по сравнению с прошлыми выборами и вполне может побить рекорды предыдущих лет. Но есть уже первые факты занижения явки в ЦИК", - сказал заместитель руководителя штаба Гриценко по юридическим вопросам Николай Катеринчук на брифинге.

Он рассказал, что на ОИК №84 зафиксирована явка более 65 тыс. человек, в то же время ЦИК называет заниженную цифру примерно в 60 тыс.

"Это означает, что пошло указание провластным кандидатам сдерживать явку", - отметил Катеринчук.

По его словам, в округе №187 уже подписали протоколы, которые являются прямым нарушением закона. Кроме того, в помещении одиннадцати ОИК (№№170, 30, 123, 128, 130, 134, 164, 94, 119, 208, 214) находятся работники Службы безопасности Украины, которые должны были покинуть участки 29 марта в полночь, а в 92- м округе зафиксирован подкуп избирателей.

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