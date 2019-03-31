В штабе Зеленского заявили о "мертвых душах" в списках и подвозе избирателей

31 марта, 2019, 18:31

В избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили о фиксации "мертвых душ" в списках и подвозе на участки избирателей

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В избирательном штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявляют о значительном количестве "мертвых душ" в списках избирателей и фактах подвоза избирателей на избирательные участки, что может быть использовано для искажения результатов голосования на выборах, сообщил политконсультант, советник штаба Дмитрий Разумков.

"Наши наблюдатели, члены комиссий фиксируют большое количество "мертвых душ", которые, возможно, будут использоваться как манипуляции и повлияют на результаты этих выборов", - сказал Разумков на брифинге в Киеве.

"Мы также фиксируем "подвоз", что является нарушением избирательного процесса. Это означает, что, скорее всего, используется административный ресурс", - констатировал Разумков.

Политконсультант рассказал, что фиксируется также наличие так называемых контроллеров возле участков.

"Это может свидетельствовать, что работает сетка", - пояснил Разумков.

Говоря о желаемых штабом Зеленского показателях явки избирателей, Разумков выразил убеждение, что 75-процентная явка свела бы к минимуму возможные фальсификации.

В свою очередь, координатор штаба Александр Корниенко сообщил, что по результатам мониторинга нарушений было передано несколько десятков заявлений в полицию.

Он также отметил, что на "горячую линию" штаба было получено 4700 обращений о нарушениях на участках.