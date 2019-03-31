В штабе Порошенко заявили о ручке с исчезающими чернилами на участке в Киеве
31 марта, 2019, 19:04
Представители кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировали ручку с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" .
"В городе Киев на УВК №216 подписи по всем спискам избирателей делались ручкой с исчезающими чернилами. Это участок №800417. Интересно, что председатель этого участка - представительница одной из кандидаток в президенты", - заявил народный депутат от фракции БПП Сергей Алексеев .
Кроме того, депутат сообщил, что в Киевской и Луганской области было зафиксировано такое нарушение, как подвоз людей к избирательным участкам.
- 31 марта в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили о фиксации "мертвых душ" в списках и подвозе на участки избирателей.
Читайте также
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-