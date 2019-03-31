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В штабе Порошенко заявили о ручке с исчезающими чернилами на участке в Киеве


фото: solydarnist.org
Представители кандидата в президенты Украины Петра Порошенко зафиксировали ручку с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" .

"В городе Киев на УВК №216 подписи по всем спискам избирателей делались ручкой с исчезающими чернилами. Это участок №800417. Интересно, что председатель этого участка - представительница одной из кандидаток в президенты", - заявил народный депутат от фракции БПП Сергей Алексеев .

Кроме того, депутат сообщил, что в Киевской и Луганской области было зафиксировано такое нарушение, как подвоз людей к избирательным участкам.

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