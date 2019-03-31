В ЦИК готовы к российскому кибер-вмешательству в выборы

31 марта, 2019, 14:16

Центральная избирательная комиссия технически готова к возможному вмешательству Российской Федерации в систему "Выборы"

Об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге, передает корреспондент Еспресо.TV.

"Центральная избирательная комиссия осуществила соответствующие шаги по усилению мер кибербезопасности, в том числе и по закупке нового оборудования и других действий. Поэтому морально, технически мы готовы к подобным вызовам и будем соответственно реагировать", - заявила она.

В Украине проходят выборы президента. По состоянию на 11:00 проголосовало 16,08% избирателей.

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