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В Борзне на Черниговщине мужчина пытался поджечь избирательный участок

В городе Борзна Черниговской области в 10.50 воскресенья, 31 марта 2019 года, на одном из избирательных участков мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, которое сразу же ликвидировали

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины и добавляют, что в результате инцидента никто не пострадал, передает Еспресо.TV.

"Черниговщина: в 10:50 в пгт. Борзна на одном из избирательных участков по адресу: ул. Пантелеймона Кулиша, 105 человек бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10:51 возгорание ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МВД в соцсети Twitter.

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