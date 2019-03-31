В Борзне на Черниговщине мужчина пытался поджечь избирательный участок

31 марта, 2019, 11:47

В городе Борзна Черниговской области в 10.50 воскресенья, 31 марта 2019 года, на одном из избирательных участков мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, которое сразу же ликвидировали

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины и добавляют, что в результате инцидента никто не пострадал, передает Еспресо.TV.

"Черниговщина: в 10:50 в пгт. Борзна на одном из избирательных участков по адресу: ул. Пантелеймона Кулиша, 105 человек бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10:51 возгорание ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МВД в соцсети Twitter.

# Черниговщина : в 10:50 в пгт. Борзна на одном из избирательных участков по адресу: ул. Пантелеймона Кулиша, 105 человек бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10:51 возгорание ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался. pic.twitter.com/RBhR9m4mjj - МВД Украины (@MVS_UA) 31 марта 2019 г.