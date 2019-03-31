В Борзне на Черниговщине мужчина пытался поджечь избирательный участок
Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины и добавляют, что в результате инцидента никто не пострадал, передает Еспресо.TV.
"Черниговщина: в 10:50 в пгт. Борзна на одном из избирательных участков по адресу: ул. Пантелеймона Кулиша, 105 человек бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10:51 возгорание ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МВД в соцсети Twitter.
# Черниговщина : в 10:50 в пгт. Борзна на одном из избирательных участков по адресу: ул. Пантелеймона Кулиша, 105 человек бросил зажигательную смесь с последующим горением. В 10:51 возгорание ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался. pic.twitter.com/RBhR9m4mjj- МВД Украины (@MVS_UA) 31 марта 2019 г.
- В воскресенье, 31 марта 2019 года, в 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.
- У каждого избирательного участка дежурят двое полицейских и один спасатель.
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