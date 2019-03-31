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У Зеленского опровергают информацию об объединении с Тимошенко

Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков опроверг информацию о "подковерных играх" со штабом лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко

Об этом он сообщает Новое время.

"Ни с кем вступать в договорняки мы не собираемся... Я не совсем понимаю, как можно обсуждать то, что еще никто не получил. Мы еще не победили. Как только победим, тогда будем думать, как готовиться к парламентской кампании", - сказал он.

По словам спикера штаба, команда Зеленского пока "справляется самостоятельно", а переговоры о парламентских выборах возможны только, если "это будет выгодно стране".

Разумков отметил, что такие переговоры будут носить открытый и прозрачный характер.

Он добавил, что проведение выборов в Верховную Раду в два тура, на чем настаивает Тимошенко, может привести к узурпации власти.

Напомним, что народный депутат Мустафа Найем сообщил, что Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре выборов президента. По его словам, один из сценариев предполагает подписание меморандума о создании парламентской коалиции, целью которой будет внедрение системы парламентских выборов в два тура.

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