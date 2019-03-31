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Саакашвили призвал поддержать Зеленского без условий

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, выдворенный из Украины, Михаил Саакашвили призвал все демократические силы поддержать кандидатуру Владимира Зеленского без всяких условий

Об этом он написал на своей странице в Facebook после обнародования результатов экзитполов, согласно которым Зеленский набирает наибольшее количество голосов в первом туре выборов.

"Владимир Зеленский - следующий президент Украины! Призываю все демократические силы его поддержать без каких-либо предварительных условий. Сейчас поражение Порошенко и его клики - это потрясающий шанс для Украины. Движение Новых сил будет биться против фальсификаций и за победу президента Зеленского!" - написал Саакашвили.

Владимир Зеленский, когда голосовал в воскресенье, заявил, что относится хорошо к Михаилу Саакашвили, поскольку он реформировал Грузию и поборол там коррупцию. Шоумен также назвал Саакашвили серьезным дипломатом, чья помощь будет полезной.

В ответ Саакашвили указал на Зеленского: "Как же он не похож на традиционных политиков".

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