"За очень достойного человека": Зеленский проголосовал на выборах
31 марта, 2019, 11:29
31 марта кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский отдал свой голос на выборах президента Украины
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба команды Зеленского в Facebook.
"За очень достойного человека", - ответил на вопрос журналиста Зеленский.
Фото: Reuters
Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 откроются избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.
31 февраля в Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием.
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