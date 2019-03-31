"За очень достойного человека": Зеленский проголосовал на выборах

31 марта, 2019, 11:29

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба команды Зеленского в Facebook.

"За очень достойного человека", - ответил на вопрос журналиста Зеленский.

Фото: Reuters

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 откроются избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.

31 февраля в Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием.