"За достижение мира в Украине": Кучма проголосовал на выборах

31 марта, 2019, 12:01

Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма с женой Людмилой проголосовал на одном из столичных участков для голосования и ответил на вопросы журналов

Подробности рассказала в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

По его словам, погода будет способствовать тому, чтобы гораздо больше людей пришли, "особенно молодежи, потому что им завтра жить в этой стране и выбрать путь, главное, правильный"

В ответ на вопрос, за что именно он голосовал, политик ответил:

"Прежде всего за достижение мира в Украине. Ибо мы часто вспоминаем это слово, а конкретных каких-то мероприятий - практически ничего не делаем. Мы надеемся, что к нам кто-то придет и наши проблемы решит, в том числе, и проблему Донбасса, Крыма и так дальше. Прежде всего, надо показать, что мы сильные, способные решать сами проблемы, тогда гораздо больше желающих будет в мире - в Европе, в Америке - нас поддержать и достичь вместе той победы, которую мы так сегодня хотим ".