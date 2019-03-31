"Идиоты", - Зеленский о видео-поддержке от Охлобыстина и Пореченкова

31 марта, 2019, 14:49

Об этом он заявил "Украинской правде".

"Идиоты. Зачем они это вообще сделали?" - задал риторический вопрос Зеленский.

Он сказал, что уверен, что актеры это сделали за деньги.

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.