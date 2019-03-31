//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Идиоты", - Зеленский о видео-поддержке от Охлобыстина и Пореченкова

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский назвал идиотами российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые записали видео в его поддержку.

Об этом он заявил "Украинской правде".

"Идиоты. Зачем они это вообще сделали?" - задал риторический вопрос Зеленский.

Он сказал, что уверен, что актеры это сделали за деньги.

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

31 марта, 2019 воскресенье

30 марта, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать