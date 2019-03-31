"Идиоты", - Зеленский о видео-поддержке от Охлобыстина и Пореченкова
31 марта, 2019, 14:49
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский назвал идиотами российских актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова, которые записали видео в его поддержку.
Об этом он заявил "Украинской правде".
"Идиоты. Зачем они это вообще сделали?" - задал риторический вопрос Зеленский.
Он сказал, что уверен, что актеры это сделали за деньги.
Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 открылись избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявление граждан продлится до 20:00.
- Напомним, что российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали видеоролик в поддержку кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского
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