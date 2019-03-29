"Крым наш! Всьо наше": Охлобыстин и Пореченков агитируют за Зеленского
Соответствующее видео они опубликовали на Youtube.
В этом ролике актеры в верхней одежде и со стаканами в руках рассуждают о том, что если лидер президентской гонки выигрывает, то "будет им должен".
"А если он выиграет... будет нам должен. Слава Украине. Крым наш ... Все наше" - разыграли диалог Пореченков и Охлобыстин.
"Только Зеленский!" - воскликнули оба актера после того, как вместе выпили и обнялись.
В другом ролике Пореченков и Охлобыстин говорят, что собираются поддержать Зеленского из-за корпоративной этики и хотят обсудить его выдвижение с писателем Прилепиным, который воевал в Донбассе.
Затем актеры предполагают, что Зеленский предложит им высокие посты в благодарность за поддержку после победы на выборах. Пореченков утверждает, что хочет стать министром обороны, а Охлобыстин - патриархом.
- Напомним, что актер известен также своими эпатажными поступками и высказываниями. К примеру, его высказывания о ЛГБТ-сообществе в ходе его выступления в Новосибирске в декабре 2013 года. Об отношении к гомосексуалистам он сказал, что "их всех живьем в печку засунул".
- Он также написал пост в "ВКонтакте" после разрыва отношений между Константинопольским патриархатом и РПЦ. "Они твари продажные. Какая вера Какой томос?! Душа предателей", - написал он.
- Охлобыстин стал "гражданином "ДНР", когда получил паспорт самопровозглашенной Донецкой народной республики.
- Накануне Охлобыстин сообщил, что его не пустили на показы Недели российского кино в Лондоне, где демонстрировали в том числе фильм с его участием.
- 2 декабря Служба безопасности Украины возбудила уголовное производство против Охлобыстина.
- 5 декабря компания Microsoft удалила рекламный ролик с участием Охлобыстина .
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