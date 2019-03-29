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"Крым наш! Всьо наше": Охлобыстин и Пореченков агитируют за Зеленского

Российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали видеоролик в поддержку кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского

Соответствующее видео они опубликовали на Youtube.

В этом ролике актеры в верхней одежде и со стаканами в руках рассуждают о том, что если лидер президентской гонки выигрывает, то "будет им должен".

"А если он выиграет... будет нам должен. Слава Украине. Крым наш ... Все наше" - разыграли диалог Пореченков и Охлобыстин.

"Только Зеленский!" - воскликнули оба актера после того, как вместе выпили и обнялись.

В другом ролике Пореченков и Охлобыстин говорят, что собираются поддержать Зеленского из-за корпоративной этики и хотят обсудить его выдвижение с писателем Прилепиным, который воевал в Донбассе.

Затем актеры предполагают, что Зеленский предложит им высокие посты в благодарность за поддержку после победы на выборах. Пореченков утверждает, что хочет стать министром обороны, а Охлобыстин - патриархом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# зазеленского 2

Публикация от Преподобный отец Иоанн (@ psykero1477)

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