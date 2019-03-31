31 марта, 2019, 12:26

Об этом сообщает Eспресо.TV

"Сегодня проголосовал за Украину. Я убежден как и вся моя семья и абсолютное большинство Украины. Сегодня уверен в том, что выборы были хорошо организованы, волеизъявление граждан будет сохранено. Это абсолютно необходимое условие для нашего движения вперед, к нашему членству в ЕС и НАТО ", - сказал Порошенко.

Президент проголосовал в Доме Офицеров в Киеве. Он прибыл на избирательный участок с женой и детьми.

Я проголосовал за Украину. Как и вся моя семья, и я убежден, - абсолютное большинство украинский.



Украина продолжит двигаться вперед к нашему членству в ЕС и НАТО, продолжит важнейших реформ, которые абсолютно судьбоносными для страны. pic.twitter.com/SNHISgQefm - Петр Порошенко (@poroshenko) March 31, 2019

Напомним, что сегодня, 31 марта, украинцы выбирают президента. В 08:00 откроются избирательные участки для голосования на очередных выборах главы государства. Волеизъявления граждан продлится до 20:00.

31 февраля в Киеве 8 избирательных участков начали работу с опозданием.