Обновленные данные ЦИК: Зеленский - первый, между Порошенко и Тимошенко - 0,06% разницы
31 марта, 2019, 23:38
Центральная избирательная комиссия обработала 0,71% протоколов с первого тура выборов президента: пока лидирует Владимир Зеленский
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте ЦИК по состоянию на 23:25.
Комиссия обработала 0,71% протоколов с первого тура выборов. Это 38674 избирателей. При этом 1,68% бюллетеней признаны недействительными.
При таких условиях пока лидирует Владимир Зеленский - 27,28%. Следующий в списке Петр Порошенко - 16,95%. Третьей идет Юлия Тимошенко - 16,89%. Юрий Бойко пока имеет 9,53% голосов, Олег Ляшко - 9,03, Анатолий Гриценко - 6,17%.
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