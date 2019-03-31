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Мешки с песком на подоконниках и заклеенные окна: как голосуют в прифронтовом Зайцевом. ФОТОФАКТ


фото: Reuters
В Зайцево Бахмутского района Донецкой области на участке организовали специальные меры безопасности

Соответствующие фотографии публикует Reuters.

На фото видно, как человек голосует на участке в помещении сельсовета с заклеенными окнами и мешками с песком. В общем, в этом здании находятся два участка.

Зайцево постоянно страдает от обстрелов боевиков - оно разделено на две части - одна под контролем Украины, вторая - "ДНР".

Населенный пункт входит в состав округа № 51. Здесь же недалеко расположен контрольно-пропускной пункт "Майорское.

В округе проживает 2690 избирателей, для которых организовано два избирательных участка.

В Украине по состоянию на 15:00 проголосовало 43,86% избирателей.

Фото: Reuters

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