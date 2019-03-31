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На 15:00 явка на президентских выборах составляет 43,86%


фото: REUTERS
Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 15:00 явка на президентских выборах составила 43,86%

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

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