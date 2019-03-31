На 15:00 явка на президентских выборах составляет 43,86%
31 марта, 2019, 15:32
Центральная избирательная комиссия сообщила, что по состоянию на 15:00 явка на президентских выборах составила 43,86%
Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.
- 31 марта в Украине 16,08% избирателей проголосовали по состоянию на 11:00.
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