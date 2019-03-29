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Фанаты хотят видеть Зинченко в основе "Манчестер Сити"


фото: Reuters
Болельщики "Манчестер Сити" выбрали украинца Александра Зинченко лучшим кандидатом на позицию левого защитника в матче против "Фулхэма"

Голосование провело издание Manchester Evening News в twitter.

Из всех проголосовавших 76% хотели бы видеть на поле в эту субботу, 30 марта, именно 22-летнего украинца.

Бенжамен Мэнди набрал только 20%, за Фабиана Делфа и Ляпорт в сумме проголосовали лишь 4% респондентов.

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