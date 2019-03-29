Фанаты хотят видеть Зинченко в основе "Манчестер Сити"
29 марта, 2019, 13:47
Болельщики "Манчестер Сити" выбрали украинца Александра Зинченко лучшим кандидатом на позицию левого защитника в матче против "Фулхэма"
Голосование провело издание Manchester Evening News в twitter.
Из всех проголосовавших 76% хотели бы видеть на поле в эту субботу, 30 марта, именно 22-летнего украинца.
Бенжамен Мэнди набрал только 20%, за Фабиана Делфа и Ляпорт в сумме проголосовали лишь 4% респондентов.
- Игрок сборной Украины Александр Зинченко заявил, что его одноклубник по "Манчестер Сити" Бернарду Силва опаснее Криштиану Роналду .
- Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Суонси" и выйти в полуфинал Кубка Англии.
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