Фанаты хотят видеть Зинченко в основе "Манчестер Сити"

29 марта, 2019, 13:47

Болельщики "Манчестер Сити" выбрали украинца Александра Зинченко лучшим кандидатом на позицию левого защитника в матче против "Фулхэма"

Голосование провело издание Manchester Evening News в twitter.

Из всех проголосовавших 76% хотели бы видеть на поле в эту субботу, 30 марта, именно 22-летнего украинца.

Бенжамен Мэнди набрал только 20%, за Фабиана Делфа и Ляпорт в сумме проголосовали лишь 4% респондентов.