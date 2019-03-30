Дубль Месси принес "Барселоне" победу в каталонском дерби
30 марта, 2019, 19:46
Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу над "Эспаньолом" в каталонском дерби в чемпионате Испании по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет в матче на 71-й минуте открыл форвард "Барселоны" Лионель Месси, который отметился точным ударом со штрафного. Победу в дерби зафиксировал еще один гол аргентинца, забитый на 89-й минуте.
"Барселона" набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя "Атлетико" на 13 очков. "Эспаньол" имеет 34 пункта и занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.
Чемпионат Испании
29-й тур
30 марта
"Барселона" - "Эспаньол" 2:0
Голы: Месси, 71, 89
- Напомним, точный удар форварда Лионеля Месси в полуфинале Кубка Испании сезона-2006/07 признан лучшим в истории "Барселоны".
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