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Дубль Месси принес "Барселоне" победу в каталонском дерби


фото: REUTERS
Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу над "Эспаньолом" в каталонском дерби в чемпионате Испании по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в матче на 71-й минуте открыл форвард "Барселоны" Лионель Месси, который отметился точным ударом со штрафного. Победу в дерби зафиксировал еще один гол аргентинца, забитый на 89-й минуте.

"Барселона" набрала 69 очков и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Испании, опережая ближайшего преследователя "Атлетико" на 13 очков. "Эспаньол" имеет 34 пункта и занимает четырнадцатое место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании

29-й тур

30 марта

"Барселона" - "Эспаньол" 2:0

Голы: Месси, 71, 89

 

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