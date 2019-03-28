Гендиректор "Северного потока-2": Дания и Польша могут отложить проект на годы
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BiznesAlert.pl.
28 февраля Датское энергетическое агентство (DEA) объявило, что ратификация соглашения между Польшей и Данией о морских границах в Балтийском море означает, что Копенгаген должен получить от Nord Stream 2 AG полную оценку экологического воздействия проекта газопровода, который будет проходить через датские территориальные воды. Компания Nord Stream 2 AG утверждала, что оснований для подготовки еще одной оценки и направления ее на публичные консультации нет.
Однако DEA таки попросил у оператора проекта газопровода "Северный поток 2" дополнительную экологическую оценку основного маршрута следования газопровода, к югу от острова Борнхольм.
Гендиректор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в письме правлению компании сообщил, что Дания не дает согласия на прохождение газопровода к северу от острова и стремится получить оценку в отношении южного маршрута.
Южный маршрут через территориальные воды Дании подпадает под действие закона, который позволяет Копенгагену оценить просьбу о строительстве "Северного потока-2" с точки зрения внешней политики и политики безопасности.
Ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что российская агрессия против Украины уменьшает шансы на то, что Дания позволит немецко-российскому газопроводу "Северный поток-2" проходить через ее территориальные воды.
"К сожалению, решение DEA не соответствует нашему мнению и является кристально ясным", - сказал Варниг. Он отметил, что Nord Stream 2 AG может обжаловать это решение до 24 апреля этого года. Процедура может длиться несколько месяцев, и может быть новая апелляция. Также Дания может спросить мнение Польши по этому поводу.
"Все вместе это может длиться годы", - предупреждает представитель компании, ответственный за строительство нового газопровода от России до Германии.
"При рассмотрении DEA может приостановить рассмотрение заявления на южный маршрут", - добавил он.
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий приветствовал решение Датского энергетического агентства.
"Хорошие новости для Украины и стран Трех морей: генеральный директор Nord Stream 2 признал совместные усилия Польши и Дании, которые способны отсрочить завершение газопровода на годы", - написал он в своем Twitter .
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