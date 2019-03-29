Создатели "Ананасового экспресса" открыли компанию по производству и продаже марихуаны

29 марта, 2019, 15:33

Канадские кинематографисты Сет Роген и Эван Голдберг решили открыть компанию Houseplant, которая будет заниматься производством и продажей марихуаны в их родной стране

Об этом сообщает The Guardian.

Сет Роген и Эван Голдберг - друзья с детства, они работали над созданием собственного каннабисного бренда с компанией Canopy Growth.

"Houseplant - это страсть, которую мы воплотили в жизнь с помощью драйва и преданности делу. Каждое принятое для бизнеса решение отражает года образования, опыта "из первых рук" и уважение, которое мы имеем к каннабису", - рассказал актер Сет Роген.

Его коллега Голдберг добавил: "Мы очень горды тем, что открываем бизнес в Канаде, на нашей родине. Мы потратили 5 лет на исполнительную подготовку к запуску компании и очень рады тому, что имеем возможность разделить нашу страсть к каннабису с канадцами таким образом".

Уже в начале апреля в магазинах канадской провинции Британская Колумбия появится их первый сорт марихуаны - Houseplant Sativa. Другие сорта, в том числе гибрид и индюка, будут также выпущены в этом году.

Такому бизнесу предшествовала многолетний ряд успешных совместных фильмов, среди которых - комедии "Суперперцы", "Ананасовый экспресс: Сижу, курю", "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски" и "Интервью". Последний из них стал причиной политического скандала - Северная Корея даже пожаловалась на фильм "Интервью" в ООН.

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В 2018 году Канада стала второй страной в мире, которая полностью легализовала коноплю в рекреационных целях, и теперь жители могут покупать до 30 граммов марихуаны за раз в специальных торговых точках.

Роген и Голдберг - не первые знаменитости, которые занимаются производством каннабиса. Так, Tweed - "дочка" компании Canopy Growth - сотрудничает с рэпером Snoop Dogg.

Вместе они выпускают три вида марихуаны. Также профессионально занимается каннабисом актриса Вупи Голдберг: она запустила бренд медицинской конопли, который помогает облегчать менструальные боли.