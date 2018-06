В Канаде легализовали марихуану

Об этом сообщает информагентство Associated Press.

Каждый гражданин сможет беспрепятственно купить до 30 граммов каннабиса и выращивать у себя дома до 4 кустов наркосодержащих растений. Также, марихуану будут продавать в магазинах онлайн. Но при этом наркотик нельзя будет купить в тех же местах, где табак и алкоголь.

Среди законодателей шли споры о том, с какого возраста стоит узаконить употребление: с 18 или 21. В конце концов, сошлись на втором варианте, потому что это позволит уменьшить черный рынок и привлечение к нему молодежи.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приветствовал решение парламентариев.

"Нашим детям было слишком легко достать марихуану, а преступникам - получить прибыль. Сегодня мы меняем ситуацию", - написал Трюдо в сообщении в twitter.

It’s been too easy for our kids to get marijuana - and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept