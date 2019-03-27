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Тренера "Ворсклы" Сачко отправили в отставку


фото: vorskla.com.ua
Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко досрочно прекратил сотрудничество с полтавским клубом

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы" .

"Сегодня после встречи руководства клуба с Василием Сачко стороны решили не продолжать сотрудничество, досрочно прекратив действие действующего контракта тренера с клубом. После длительной встречи, которая проходила за закрытыми дверями, все пожали руки, поблагодарив друг друга за сотрудничество, за время которого ни разу не возникало споров и моментов несогласия ", - говорится в сообщении.

Василий Сачко возглавлял "Ворсклу" пять лет, девять месяцев и 15 дней. Под его руководством полтавчане завоевали бронзу УПЛ сезона 2017/18 и завоевали право выступать в групповом раунде Лиги Европы.

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