Тренера "Ворсклы" Сачко отправили в отставку

27 марта, 2019, 10:39

Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко досрочно прекратил сотрудничество с полтавским клубом

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы" .

"Сегодня после встречи руководства клуба с Василием Сачко стороны решили не продолжать сотрудничество, досрочно прекратив действие действующего контракта тренера с клубом. После длительной встречи, которая проходила за закрытыми дверями, все пожали руки, поблагодарив друг друга за сотрудничество, за время которого ни разу не возникало споров и моментов несогласия ", - говорится в сообщении.

Василий Сачко возглавлял "Ворсклу" пять лет, девять месяцев и 15 дней. Под его руководством полтавчане завоевали бронзу УПЛ сезона 2017/18 и завоевали право выступать в групповом раунде Лиги Европы.