Тренера "Ворсклы" Сачко отправили в отставку
27 марта, 2019, 10:39
Главный тренер "Ворсклы" Василий Сачко досрочно прекратил сотрудничество с полтавским клубом
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы" .
"Сегодня после встречи руководства клуба с Василием Сачко стороны решили не продолжать сотрудничество, досрочно прекратив действие действующего контракта тренера с клубом. После длительной встречи, которая проходила за закрытыми дверями, все пожали руки, поблагодарив друг друга за сотрудничество, за время которого ни разу не возникало споров и моментов несогласия ", - говорится в сообщении.
Василий Сачко возглавлял "Ворсклу" пять лет, девять месяцев и 15 дней. Под его руководством полтавчане завоевали бронзу УПЛ сезона 2017/18 и завоевали право выступать в групповом раунде Лиги Европы.
- Полтавская "Ворскла" не смогла обыграть аутсайдера УПЛ, киевский "Арсенал", и попасть в топ-6.
- В заключительном матче группового раунда Лиги Европы "Ворскла" уступила в гостях португальскому "Спортинга".
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