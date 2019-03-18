18 марта, 2019, 20:03

Полтавская "Ворскла" не смогла обыграть аутсайдера УПЛ, киевский "Арсенал", и попасть в топ-6

Об этом сообщает 24 канал.

Главная интрига в этом матче была в том, сможет ли "Ворскла" обыграть аутсайдера УПЛ и попасть в топ-6. Поэтому за этим матчем внимательно следили в Полтаве и Мариуполе. На матче присутствовали игроки азовской команды Федорчук, Зубков и Борячук.

Отмечается, что полтавской "Ворскле" в матче против "Арсенала" нужна была только победа. И полтавская команда была близка к этому. Но не удержала приемлемый результат.