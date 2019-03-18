"Ворскла" не смогла обыграть "Арсенал" и не попала в топ-6
Об этом сообщает 24 канал.
Главная интрига в этом матче была в том, сможет ли "Ворскла" обыграть аутсайдера УПЛ и попасть в топ-6. Поэтому за этим матчем внимательно следили в Полтаве и Мариуполе. На матче присутствовали игроки азовской команды Федорчук, Зубков и Борячук.
Отмечается, что полтавской "Ворскле" в матче против "Арсенала" нужна была только победа. И полтавская команда была близка к этому. Но не удержала приемлемый результат.
Арсенал (Киев) - Ворскла (Полтава) 2:2
Голы: Вакуленко, 8, 89 (пен) - Шарпар, 24 (пен), 56 (пен)
Уже на второй минуте "Ворскла" могла выйти вперед. Но Пидкивка спас после удара Артура. Но на восьмой минуте вперед все-таки вышел "Арсенал". После подачи с углового Вакуленко пробил точно в нижний угол ворот. Шуст даже не среагировал на этот удар.
Сравняла счет "Ворскла" на двадцать третьей минуте. Шарпар отличился с пенальти, который был назначен за фол Дубинчака.
Он забьет и во втором тайме. И тоже с пенальти. И таким образом выведет "Ворсклу" вперед. А до этого будет желтка карта у Коломойца за потасовку в штрафной. И сейв Пидковки после удара со штрафного.
Когда матч приближался к концу, был назначен третий пенальти в этой игре. Но на этот раз в ворота "Ворсклы", за фол Сакива. Вакуленко не дал шансов Шусту, сравняв счет в матче.
"Ворскла" сыграла вничью и заняла итоговое седьмое место. Зато "Мариуполь" поднялся в топ-6 и продолжит борьбу за еврокубки. "Арсенал" же и в дальнейшем на последнем месте и будет бороться за сохранение места в УПЛ.
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