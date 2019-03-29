Почтовые операторы смогут переводить деньги. НБУ разработал правила
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Соответствующие изменения содержит проект постановления правления Национального банка Украины "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 № 42", который НБУ вынес для общественного обсуждения.
Проект разработан для приведения постановления №42 в соответствие с положениями постановления правления Национального банка Украины от 29 января 2019 № 25 "Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".
Оно предусматривает право операторов почтовой связи, которые намерены стать платежными организациями и/или участниками платежных систем, получить лицензию на перевод и предоставлять услуги по переводу средств в национальной валюте без открытия счетов.
Сейчас операции по приему наличности в гривнах для дальнейшего перевода проводятся согласно соответствующему постановлению НБУ. Его нормы распространяются на:
- банки;
- небанковские финансовые учреждения, которые в соответствии с законодательством Украины получили лицензию на перевод и являются платежными организациями и / или участниками платежной системы;
- коммерческих агентов банков - юридических лиц, заключивших агентские договоры с банками.
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Напомним, в начале января 2019 г. Национальный банк обнародовал дорожную карту валютной либерализации, разработанную совместно с экспертами Международного валютного фонда. Среди главных приоритетов НБУ - снятие ряда ограничений, которые создают больше дополнительных трудностей для ведения внешнеэкономической деятельности и сдерживают новые иностранные инвестиции в Украину.
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7 февраля 2019 г. в Украине вступил в силу в действие закон "О валюте и валютных операциях", что должно снять ряд существенных ограничений на валютном рынке
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