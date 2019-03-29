Новый сезон "Слуги народа" посмотрели более 6,3 млн телезрителей
Об этом сообщает PR-служба студии "Квартал 95" со ссылкой на данные "1+1".
"Общий охват трех серий превысил 6,3 миллиона зрителей. Быстро набирает количество просмотров сериал "Слуга народа-3" и в интернете. Первую серию посмотрели более 1,3 миллиона, вторую - более 900 тыс., а третью - почти 700 тыс." , - говорится в сообщении.
Главную роль в сериале "Слуга народа" играет кандидат в президенты Владимир Зеленский.
Ранее общественная организация "Комитет избирателей Украины" обратилась в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с требованием проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы и авторские программы с ведущими кандидатами в президенты Украины на предмет соблюдения избирательного законодательства.
- В КИУ отметили, что телефильм "Слуга народа" необходимо либо не транслировать в период избирательной кампании, либо оплатить эфирное время, где в кадре находится кандидат из избирательного фонда.
- Показ фильма "Слуга народа-3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Украины Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата.
- Член Нацсовета инициирует проверку телеканалов из-за антиукраинских месседжей в сериале "Слуга народа"
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