Новый сезон "Слуги народа" посмотрели более 6,3 млн телезрителей

29 марта, 2019, 20:03

Более 6,3 млн телезрителей посмотрели сериал "Слуга народа-3" 27 и 28 марта на телеканале "1 + 1"

Об этом сообщает PR-служба студии "Квартал 95" со ссылкой на данные "1+1".

"Общий охват трех серий превысил 6,3 миллиона зрителей. Быстро набирает количество просмотров сериал "Слуга народа-3" и в интернете. Первую серию посмотрели более 1,3 миллиона, вторую - более 900 тыс., а третью - почти 700 тыс." , - говорится в сообщении.

Главную роль в сериале "Слуга народа" играет кандидат в президенты Владимир Зеленский.

Ранее общественная организация "Комитет избирателей Украины" обратилась в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с требованием проверить фильм "Слуга народа" и другие видеофильмы и авторские программы с ведущими кандидатами в президенты Украины на предмет соблюдения избирательного законодательства.