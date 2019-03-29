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Член Нацсовета инициирует проверку телеканалов из-за антиукраинских месседжей в сериале "Слуга народа"

Нацсовет может проверить телеканалы, которые демонстрируют в своем эфире эпизоды сериала "Слуга народа - 3" с посланиями о "распаде" Украины

Об этом член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский сообщил в Facebook.

"Сейчас инициирую мониторинг эфира отдельных телеканалов, которые демонстрируют в своем эфире те серии сериала "Слуга народа-3", в которых говорится о так называемом "распаде Украины", с целью беспристрастного изучения на предмет нарушения требований украинского законодательства", - написал Костинский.

Он отметил, что неприятно поражен спекуляциями создателей сериала на темы территориальной целостности Украины и Революции Достоинства.

"Именно так, эти "творческие фантазии" считаю именно спекуляциями. Возмущенный тем, что эти спекуляции транслируются в эфире отдельных украинских телеканалов накануне выборов Президента Украины", - отметил член Нацсовета.

В подтверждение своих слов Костинский привел фразы из сериала: "... После шести" Майданов "люди предпочитают помалкивать ..." и "То есть, Украины больше нет ..."

"В условиях временной оккупации Крыма, части Донецкой и Луганской областей Украины Российской Федерацией, в условиях 5 лет российско-украинской войны, тотальных преследований российскими спецслужбами крымских татар и украинцев в Крыму, а также преследования на полуострове Православной церкви Украины, подобный контент в эфире украинского телевидения лично считаю неприемлемым и унизительным", - отметил Костинский.

Он пояснил, что задача членов Нацсовета заключается в том, чтобы оперативно реагировать на сомнительный с точки зрения Доктрины информационной безопасности, телевизионный продукт, который, в частности, провоцирует возмущение граждан Украины, и проверять его на предмет нарушения требований статьи 6 Закона "О телевидении и радиовещании" и требований статьи 28 Закона "Об информации".

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