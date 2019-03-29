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К кампании Порошенко привлечено около 250 тыс. человек, - Березенко


фото: zn.ua
В предвыборной кампании Петра Порошенко приняли участие всего около 250 тыс. человек

Об этом заявил член президиума центрального совета партии БПП Сергей Березенко, передает "Цензор.НЕТ" .

Если мы говорим о волонтерах-агитаторах, которые (в рамках действующего законодательства) занимаются агитацией в палатках и в мобильных группах, то это - более 100 тыс. человек. Кроме того, президент Порошенко, как и любой другой кандидат имеет право на одного своего представителя в штате участковой избирательной комиссии и одного наблюдателя. Учитывая, что в нашей стране около 30 тыс. участковых избирательных комиссий, то это - минимум 60 тыс. человек, которых мы готовим. Более того, ведь непосредственно в день выборов кто-то может заболеть, не прийти по семейным и другим обстоятельствам. Если сложить эти показатели, то получается, что с нашей стороны под 200 тыс. человек привлечены к кампании", - сказал Березенко.

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Кроме того, еще 50 тыс. человек - члены партии БПП.

"Добавьте 50 тыс. партийцев - то есть зарегистрированных членов партии. Это люди, которые имеют ID-карточку, партийный членский билет и платят членские взносы", - сказал Березенко.

  • Напомним, ранее Комитет избирателей Украины предупредил, что некоторые кандидаты могут использовать на участках "технических" членов комиссий для пересчета голосов в пользу "кандидата-однофамильца", контроля голосования избирателей и других нарушений.
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