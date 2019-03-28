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Как будут голосовать украинцы и кого ждут во втором туре. Данные "Рейтинга"


фото: bahmut.com.ua
По данным опроса социологической группы "Рейтинг", 80% от всех опрошенных украинцев склонны принять участие в выборах президента Украины, при этом 50% от всех опрошенных уверены, что придут голосовать

Результаты исследования обнародованы на сайте СГ «Рейтинг».

В выборе кандидата уверены 58%, которые к тому же намерены прийти проголосовать. Не уверены в кандидате, но планируют прийти голосовать - 25% опрошенных.

Поддержка украинцами кандидатов в президенты, по данным опроса, распределились следующим образом:

1. Владимир Зеленский - 26,6%

2. Петр Порошенко и Юлия Тимошенко - по 17% за каждого из кандидатов

3. Анатолий Гриценко - 9,8%

4. Юрий Бойко - 9,5%

6. Олег Ляшко - 5,4%

7. Александр Вилкул - 4%

8. Игорь Смешко - 3,5%

9. Кошулинский - 1,9%

Во втором туре 41% опрошенных ожидают увидеть Владимира Зеленского, 38% - Юлию Тимошенко, 37% - Петра Порошенко. При этом на выходе Порошенко во второй тур больше ждут на западе страны, на выход Тимошенко - в центре, на Зеленского - на юге и востоке. На Юрия Бойко и Анатолия Гриценко во втором туре ждут по 6% избирателей.

Зеленский имеет наибольшую поддержку в юго-восточных областях и в центре страны, Тимошенко и Порошенко - в центре и на западе, Гриценко - на западе, Бойко и Вилкул - на востоке и юге. При этом за Зеленского готовы голосовать больше в городах, за Тимошенко - в селах.

По возрасту за Зеленского больше всего готовы голосовать молодежь и люди среднего возраста, за Тимошенко - старшие избиратели, за Порошенко - избиратели среднего возраста. Зеленского и Гриценко больше поддерживают мужчины, Тимошенко - женщины, Порошенко - все равно как мужчины, так и женщины.

Опрос проводился среди граждан Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%. Сроки проведения исследования: 22-27 марта 2019 г.

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