Контроль избирателей, технические члены УИК и перерасчет в пользу "кандидата-однофамильца": КИУ о выявленных нарушениях

28 марта, 2019, 12:31

Комитет избирателей Украины обнаружил использование кандидатами в президенты Украины технических представителей в участковых избирательных комиссиях, памятки с инструкциями по работе таких членов УИК и даже инструкции по пересчету голосов в пользу одного из кандидатов

Об этом сообщил на брифинге глава КИУ Алексей Кошель, передает Еспресо.TV.

"Наши отчеты показывают, что на сегодня в среднем в окружной избирательной комиссии есть 37 кандидатов, 37 членов комиссии, причем официальное число кандидатов остается 39. Другими словами, это кандидаты на пост президента Украины, которые осуществляют нулевую компанию. То есть, в регионах наши наблюдатели не увидели ни агитации, ни встречи с избирателями, ни других элементов избирательной кампании, но они активно продавали свои квоты и делегировали технических членов в избирательные комиссии разных уровней. У нас есть основания говорить о том, что большое количество технических членов комиссий может быть в участковых избирательных комиссиях. Мы имеем основания говорить, что существует риск того, что ряд участковых избирательных комиссий может контролироваться техническим членами, работающими в интересах фаворитов избирательной кампании", - сказал Кошель.

По словам главы КИУ, одним из кандидатов, который делегирует технических представителей, является Николай Габер.

"Достаточно активно подал своих членов в избирательные комиссии кандидат Габер. Сейчас в более чем 90% участковых избирательных комиссий работают представители этого кандидата. При том что в своем финансовом отчете он указал нулевые затраты на выборы. Но при этом активно делегирует своих представителей в комиссии", - сказал Кошель.

Кроме того, председатель КИУ рассказал об инструкциях о нарушениях на выборах для предпочтения определенным кандидатам.

"Сейчас активно штабы кандидатов на пост президента Украины присылают своим членам участковых избирательных комиссий так называемые памятки по действиям члена УИК. Это внутренний документ, который готовится централизованно, но с учетом специфики региона мы понимаем, что конечный вариант готовят областные штабы. В этих памятниках мы видим странные словосочетания. Например, указывается, что существует "старший член избирательной комиссии". Другими словами, это член избирательной комиссии, который контролирует работу технических членов УИК. мы получили 3 таких памятки от наблюдателей от разных кандидатов и нет оснований сомневаться, что они идентичны. Многие члены комиссий не пользуются смартфонами и имеют распечатанные достопримечательности, которые часто забывают и которые наблюдатели или наши активисты могут сфотографировать. В одной из достопримечательностей находим дословно: "В каждой УИК есть два НАШИХ члена комиссии". Это прямое подтверждение того, что один из кандидатов использует работу технических членов комиссий", - рассказал Кошель.

Также глава КИУ рассказал о попытке контролировать голосование по месту жительства лиц, которые не могут самостоятельно передвигаться.

"Нас настораживает еще одна памятка, в которой указывается несколько тезисов, которые могут свидетельствовать о намерении команд нарушать действующее законодательство. Например, раздел "Контроль голосования, выездной ящик для голосования, работа с категорией "неспособных самостоятельно передвигаться". Дословно: "В процессе подготовки и ведения субботнего заседания необходимо поставить на голосование вопрос повестки дня выезда на голосование по месту жительства НАШИХ ТРЕХ ЧЛЕНОВ УИК". На сегодня в Украине в такие списки включены 900 тыс. таких избирателей, поэтому контроль за голосованием по месту жительства лиц, которым сложно передвигаться, очень важный компонент избирательной кампании, который может принести сотни тысяч голосов, если подобная работа может быть проведена централизованно.

По словам Кошель, люди старшего возраста во время голосования по месту жительства могут спросить у представителей УИК советы по выбору кандидата, поэтому присутствие представителей только одного кандидата может привести к значительным нарушениям.

Глава КИУ также рассказал об инструкции в таких памятках по пересчету голосов за одного из кандидатов в пользу другого - его однофамильца. Кошель процитировал указанную в памятке инструкцию и добавил, что в памятке также упомянуты инструкции по идентификации избирателей.

"Во время подсчета голосов председатель должен назначить НАШЕГО члена УИК на подсчет в конце голосования, когда каждый бюллетень поднимается и идет в стопку - речь идет о контролируемом голосовании". При подсчете голосов ответственный за контроль стопки - речь идет о 2 кандидатах-однофамильцах - должен бюллетени с фамилией однофамильца, который имеет меньший рейтинг, пытаться переставить в стопку однофамильца, который имеет больший рейтинг. Также нас беспокоит еще один пункт, где указано "член УИК, который согласно списка идентифицирует избирателей". То есть речь идет о контроле за результатами волеизъявления", - добавил Кошель.