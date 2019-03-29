Гендиректор 1+1 угрожает Порошенко судом

29 марта, 2019, 15:05

Гендиректор группы "1+1 Media" Александр Ткаченко угрожает президенту Петру Порошенко судом

Об этом он написал в Facebook.

"Господин президент, вижу, вы в последнюю неделю открыто забеспокоились судьбой канала 1+1. Говорите, вам жаль наших запуганных журналистов. Знаете, не надо нас жалеть. Лучше отстаньте", - обратился он.

По словам Ткаченко, Порошенко просил "1+1" поддержать его на выборах 2014 года, а затем пытался "получить контроль над каналом - преимущественно методами давления и шантажа".

"Сейчас вы почему-то решили, что журналисты на "плюсах" - запуганы. Буду вам признателен, если наведете примеры. Сейчас, если их не будет - собираюсь подать на вас иск в суд за манипуляции общественным мнением и давление на независимые СМИ. Фактов у меня достаточно", - заявил гендиректор канала.