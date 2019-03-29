Гендиректор 1+1 угрожает Порошенко судом
Об этом он написал в Facebook.
"Господин президент, вижу, вы в последнюю неделю открыто забеспокоились судьбой канала 1+1. Говорите, вам жаль наших запуганных журналистов. Знаете, не надо нас жалеть. Лучше отстаньте", - обратился он.
По словам Ткаченко, Порошенко просил "1+1" поддержать его на выборах 2014 года, а затем пытался "получить контроль над каналом - преимущественно методами давления и шантажа".
"Сейчас вы почему-то решили, что журналисты на "плюсах" - запуганы. Буду вам признателен, если наведете примеры. Сейчас, если их не будет - собираюсь подать на вас иск в суд за манипуляции общественным мнением и давление на независимые СМИ. Фактов у меня достаточно", - заявил гендиректор канала.
- Напомним, 23 марта на 1+1 в выпуске программы "Украинские сенсации" под названием "50 оттенков Порошенко" в частности была приведена версия о якобы причастности Петра Порошенко к гибели его родного брата.
- В штабе президента заявили, что он подает в суд на канал "1+1" за "систематическую ложь в особо крупных размерах".
- Телеканал 1+1 обещает привести доказательства своих утверждений и заявляет о давлении на свободу слова.
- Ранее главу фракции БПП в Верховной Раде Артура Герасимова не пустили на программу "Право не власть" на 1+1. "БПП заявили о цензуре на канале, а журналисты "плюсов" - пожаловались на давление.
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