Порошенко подает в суд на 1+1 за "ложь в особо крупных размерах"

25 марта, 2019, 19:17

Об этом говорится в заявлении избирательного штаба Порошенко.

"Петр Порошенко решил подать в суд на канал "1+1" за систематическое вранье в особо крупных размерах, за распространение гигантских масштабов дезинформации, наносящих ущерб чести и достоинству кандидата в Президенты и Президента", - говорится в сообщении.

В штабе президента заявили, что Коломойский использует телеканал для сведения личных счетов, в частности, пытается помешать переизбранию Порошенко на второй президентский срок из мести за национализацию "ПриватБанка".

"Господин Коломойский руководствуется чувством мести к государству. Как известно, правительство, чтобы спасти деньги миллионов и миллионов вкладчиков, которые могли исчезнуть из-за неэффективного и сомнительного менеджмента частных владельцев "ПриватБанка", должен был национализировать это учреждение. Именно это стало главной причиной информационной войны Игоря Коломойского против власти. За любую цену, не гнушаясь самых грязных методов, он стремится не допустить победы на президентских выборах Петра Порошенко", - утверждают в штабе действующего президента.

Кроме того, у Порошенко обвинили канал в распространении фейков российской пропаганды.

"Как ни прискорбно, и об этом свидетельствуют последние программы, "Плюсы" уже не стесняются занимать фейки и штампы, продуцируемых московскими каналами. Они уже даже не чураются впрыскивать русский пропагандистский яд в украинское информационное пространство", - считают в Порошенко.