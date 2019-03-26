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Иск Порошенко к 1+1: телеканал обещает привести доказательства своих утверждений и вновь заявляет о давлении

Телеканал 1 + 1 назвал давлением на свободу слова и элементом предвыборной кампании заявление штаба Петра Порошенко о судебном иске против канала за "ложь в особо крупных размерах"

Об этом говорится в заявлении на сайте 1+1.

"В последнюю неделю первого раунда президентских выборов такое громкое заявление больше похоже на элемент предвыборной промокампании, чем на реальное опровержение в суде вроде ложной информации, озвученной в эфире 1+1. По мнению медиагруппы, такая реакция кандидата в президенты в разгар избирательной кампании еще раз свидетельствует о слабой и необоснованной позиции действующей власти. Распространение такого рода заявлений, которые не имеют конкретики и фактажа, с беспочвенными обвинениями в адрес 1+1, свидетельствует о давлении на независимые средства массовой информации и свободу слова и недопустимы со стороны действующего президента", - говорится в заявлении.

Утверждения, из-за которых Порошенко намерен подать иск на телеканал, "Плюсы" обещают обосновать фактическими доказательствами.

"В ответ на намерение президента Петра Порошенко подать в суд на телеканал "1+1", который озвучил в своем заявлении глава парламентской фракции партии БПП Артур Герасимов, группа 1+1 медиа заявляет, что каждый факт, который был приведен в журналистском расследовании, подкреплен доказательной базой и свидетелями. Группа 1+1 медиа готова отстаивать свою правоту в судебном порядке языком фактов и доказательств", - отмечают на телеканале.

23 марта на 1+1 в выпуске программы "Украинские сенсации" под названием "50 оттенков Порошенко" в частности была приведена версия о якобы причастности Петра Порошенко к гибели его родного брата.

В штабе президента заявили, что он подает в суд на канал "1 + 1" за "систематическую ложь в особо крупных размерах".

Ранее главу фракции БПП в Верховной Раде Артура Герасимова не пустили на программу "Право не власть" на 1+1. "БПП заявили о цензуре на канале, а журналисты "плюсов" - пожаловались на давление.

 

 

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