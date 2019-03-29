Еврокомиссия: Лондон должен определиться с дальнейшими шагами по Brexit
29 марта, 2019, 17:31
Европейская комиссия сожалеет об очередном провале соглашения о выходе Великобритании из ЕС в Палате общин британского парламента
Об этом заявил в пятницу представитель ЕК, передает Sky news.
Ранее сообщалось, что если Палата общин вновь отклонит проект соглашения, то в Британии будет время до 12 апреля, чтобы решить и сообщить Евросоюзу, что она собирается делать дальше.
"Еврокомиссия сожалеет о результатах голосования. Теперь Великобритания должна определиться, как она намерена двигаться дальше Brexit", - заявил он.
В ЕС заявили, что готовы к выходу Великобритании из блока без операции.
- Напомним, Палата общин Великобритании в третий раз отвергла соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286. Добавим, что это была третья попытка принять соглашение Терезы Мэй с Европейским союзом. До этого два голосования в парламенте Великобритании также провалились.
- После провального голосования президент Совета ЕС Дональд Туск заявил о созыве внеочередного саммита ЕС на 10 апреля.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-