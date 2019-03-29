Еврокомиссия: Лондон должен определиться с дальнейшими шагами по Brexit

29 марта, 2019, 17:31

Европейская комиссия сожалеет об очередном провале соглашения о выходе Великобритании из ЕС в Палате общин британского парламента

Об этом заявил в пятницу представитель ЕК, передает Sky news.

Ранее сообщалось, что если Палата общин вновь отклонит проект соглашения, то в Британии будет время до 12 апреля, чтобы решить и сообщить Евросоюзу, что она собирается делать дальше.

"Еврокомиссия сожалеет о результатах голосования. Теперь Великобритания должна определиться, как она намерена двигаться дальше Brexit", - заявил он.

В ЕС заявили, что готовы к выходу Великобритании из блока без операции.