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Еврокомиссия: Лондон должен определиться с дальнейшими шагами по Brexit


фото: REUTERS
Европейская комиссия сожалеет об очередном провале соглашения о выходе Великобритании из ЕС в Палате общин британского парламента

Об этом заявил в пятницу представитель ЕК, передает Sky news.

Ранее сообщалось, что если Палата общин вновь отклонит проект соглашения, то в Британии будет время до 12 апреля, чтобы решить и сообщить Евросоюзу, что она собирается делать дальше.

"Еврокомиссия сожалеет о результатах голосования. Теперь Великобритания должна определиться, как она намерена двигаться дальше Brexit", - заявил он.

В ЕС заявили, что готовы к выходу Великобритании из блока без операции.

  • Напомним, Палата общин Великобритании в третий раз отвергла соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286. Добавим, что это была третья попытка принять соглашение Терезы Мэй с Европейским союзом. До этого два голосования в парламенте Великобритании также провалились.
  • После провального голосования президент Совета ЕС Дональд Туск заявил о созыве внеочередного саммита ЕС на 10 апреля.
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