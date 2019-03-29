Британия призвала Россию немедленно освободить задержанных крымских татар
Об этом сообщило британское посольство в Украине в Twitter.
"Обеспокоены незаконными обысками и арестами крымских татар российскими властями. Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против ее незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар", - говорится в сообщении.
Кроме того, в посольстве напомнили, что аннексия Крыма Россией является незаконной.
Обеспокоены незаконными обысками и арестами крымских татар российскими властями. Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против ее незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар. # КримЦеУкраина- UK in Ukraine (@UKinUkraine) 28 марта 2019 г
- Напомним, 27-28 марта ФСБ провела в оккупированном Крыму массовые обыски в домах крымскотатарских активистов и задержала 26 из них .
- По состоянию на 28 марта, по данным сообщества "Крымская солидарность", подконтрольный Кремлю "суд" Симферополя арестовал до 15 мая 15 задержанных крымскотатарских активистов.
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