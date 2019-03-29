Британия призвала Россию немедленно освободить задержанных крымских татар

29 марта, 2019, 08:47

Великобритания обеспокоена незаконными обысками и арестами в Крыму российскими оккупационными властями крымских татар и требует немедленно освободить их

Об этом сообщило британское посольство в Украине в Twitter.

"Обеспокоены незаконными обысками и арестами крымских татар российскими властями. Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против ее незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар", - говорится в сообщении.

Кроме того, в посольстве напомнили, что аннексия Крыма Россией является незаконной.

Обеспокоены незаконными обысками и арестами крымских татар российскими властями. Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и преследования тех, кто выступает против ее незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар. # КримЦеУкраина - UK in Ukraine (@UKinUkraine) 28 марта 2019 г