Бразилия требует вывести российские войска из Венесуэлы

"Российские военные, прибывшие в Венесуэлу, должны покинуть эту страну, если они там для того, чтобы поддерживать левацкое правительство", - заявил министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

Как отметил министр, присутствие российских солдат в Венесуэле является признаком слабости президента Николаса Мадуро: "Если ему необходимо вводить войска из-за рубежа, ясно, что его собственные вооруженные силы не в полном объеме с ним и не в состоянии продолжать репрессировать венесуэльский народ", - подчеркнул Араужу.

Он также выразил надежду, что Кремль понимает, что попытка поддержать президента Мадуро только углубит раскол в венесуэльском обществе и усилит экономический кризис, приведя к еще большим страданиям венесуэльский народ.

По мнению министра, единственным выходом являются новые выборы под руководством Хуана Гуайдо.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару, который присоединился к операции США по доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, заявил, что вооруженные силы Бразилии не заинтересованы в военном вторжении в Венесуэлу.

24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны России - Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124. В МИД России заявили, что основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы и для достижения этого Вашингтон рассматривает "все варианты".