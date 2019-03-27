"Все варианты открыты": Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Об этом сообщает Reuters.
"Россия должна уйти", - сказал он журналистам в Овальном кабинете, где встречался с женой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.
В субботу близ Каракаса приземлились два военных самолета РФ с около сотней военных на борту. В США считают, что речь идет о кибервойсках.
Отвечая на вопрос, как заставить россиян уйти, Трамп заявил: "Посмотрим. Все варианты открыты".
В свою очередь, вице-президент США Майк Пенс назвал провокацией прибытие на прошлой неделе в Венесуэлу двух самолетов российских ВВС с почти 100 военнослужащими на борту.
24 марта в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны России - Ил-62 и один из крупнейших транспортных самолетов в мире Ан-124. В МИД России заявили, что основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.
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