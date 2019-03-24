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В Венесуэлу прибыли два самолета с российскими военными, - СМИ


фото: el-nacional.com
В столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета с российскими военными на борту

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на венесуэльские СМИ .

Венесуэльские СМИ и обнародовали видео и фото лайнеров на летном поле.

Два самолета, якобы принадлежащие Министерству обороны России, прибыли в Венесуэлу еще 23 марта. Это пассажирский Ил-62 и транспортный Ан-124. Согласно данным авиатрекеров, самолеты прибыли в аэропорт Каракаса из Москвы, сделав "крюк" через Сирию и Сенегал.

По данным издания El Nacional, группой из ста человек командует начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Василий Тонкошкуров. Также отмечается, что Ан-124 перевез 35 тонн груза.

Являются ли прибывшие военнослужащими или бойцами частной военной компании - неизвестно. Сообщается, что делегацию встретили представители правительства Николаса Мадуро.

Официально российское Министерство обороны сообщение о прибытии самолетов в Венесуэлу не прокомментировало.

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