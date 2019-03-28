Ryanair запустит рейсы из Киева в Мадрид на месяц раньше
28 марта, 2019, 17:30
Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair почти на месяц сместила запуск рейсов Киев-Мадрид
Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования лоу-коста, сообщает avianews.com.
Анонсированные ранее рейсы Киев-Мадрид начнутся не с 27 октября, а с 3 октября.
На первом этапе полеты будут выполняться трижды в неделю - каждый вторник, четверг и субботу.
Рейсы с заявленной изначально частотой четыре раза в неделю начнут выполняться с 27 октября. Одновременно с этим изменятся и дни полетов на понедельник, среду, пятницу и воскресенье.
Время в пути составит 4 часа 15 минут.
- Напомним, ирландский лоукостер сообщил об открытии очередного рейса из Киева в Валенсию.
- Также лоукостер Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова уже в июне 2019 года.
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