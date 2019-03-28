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Ryanair запустит рейсы из Киева в Мадрид на месяц раньше


фото: tripadvisor
Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair почти на месяц сместила запуск рейсов Киев-Мадрид

Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования лоу-коста, сообщает avianews.com.

Анонсированные ранее рейсы Киев-Мадрид начнутся не с 27 октября, а с 3 октября.

На первом этапе полеты будут выполняться трижды в неделю - каждый вторник, четверг и субботу.

Рейсы с заявленной изначально частотой четыре раза в неделю начнут выполняться с 27 октября. Одновременно с этим изменятся и дни полетов на понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Время в пути составит 4 часа 15 минут.

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