Уже в июне Ryanair начнет летать еще из двух украинских городов

26 марта, 2019, 11:45

Лоукостер Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова уже в июне 2019 года

Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования авиаперевозчика, пишет avianews.

Согласно информации, доступной на момент публикации, Ryanair будет выполнять рейсы из этих городов минимум по одному маршруту - в Краков с частотой два раза в неделю.

Вылеты по средам из Одессы в 13:05, по воскресеньям - в 12:45.

Также в системе бронирования появились рейсы Харьков-Краков с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам.

Оба маршрута обозначены как такие, которые будут выполняться польской "дочкой" Ryanair - Ryanair Sun. Продажа билетов на новые направления пока не открыта.