Уже в июне Ryanair начнет летать еще из двух украинских городов
26 марта, 2019, 11:45
Лоукостер Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова уже в июне 2019 года
Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования авиаперевозчика, пишет avianews.
Согласно информации, доступной на момент публикации, Ryanair будет выполнять рейсы из этих городов минимум по одному маршруту - в Краков с частотой два раза в неделю.
Вылеты по средам из Одессы в 13:05, по воскресеньям - в 12:45.
Также в системе бронирования появились рейсы Харьков-Краков с 17 июня с вылетом из Харькова в 13:25 по понедельникам и пятницам.
Оба маршрута обозначены как такие, которые будут выполняться польской "дочкой" Ryanair - Ryanair Sun. Продажа билетов на новые направления пока не открыта.
- Напомним, сейчас Ryanair осуществляет полеты из Киева и Львова.
- Ранее сообщалось, что венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air заинтересован в запуске международных рейсов из Черновцов .
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