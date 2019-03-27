Ryanair открывает из Киева рейс в еще один испанский город

27 марта, 2019, 15:45

Ирландский лоукостер сообщил об открытии очередного рейса из Киева в Валенсию

Информация об этом появилась в системе бронирований авиакомпании, сообщает портал "193 страны"

Известно, что рейсы будут выполняться по вторникам и субботам с вылетом из Киева в 11:55 и из Валенсии в 6:15, первый рейс состоится 29 октября.

Билеты уже можно приобрести на официальном сайте перевозчика или через мобильное приложение по цене от 66 евро в одну сторону.

Напомним, лоукостер Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова уже в июне 2019 года.



