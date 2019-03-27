//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ryanair открывает из Киева рейс в еще один испанский город


фото: REUTERS
Ирландский лоукостер сообщил об открытии очередного рейса из Киева в Валенсию

Информация об этом появилась в системе бронирований авиакомпании, сообщает портал "193 страны"

Известно, что рейсы будут выполняться по вторникам и субботам с вылетом из Киева в 11:55 и из Валенсии в 6:15, первый рейс состоится 29 октября.

Билеты уже можно приобрести на официальном сайте перевозчика или через мобильное приложение по цене от 66 евро в одну сторону.


 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 марта, 2019 среда

больше новостей

27 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать