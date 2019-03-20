Правительство продлит контракт с правлением Нафтогаза. Гройсман назвал условия

20 марта, 2019, 11:30

При выполненных трех обязательных требований, Кабмин продлит контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины"

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, передает Еспресо.TV

"Мне кажется, что впервые мы услышали здоровые и умные мысли Наблюдательного совета о том, что все эти условия должны быть учтены в новом контракте. Единственная просьба Наблюдательного совета продолжить с правлением контракт ", - сказал Гройсман.

По словам премьера, в новых контрактах членов правления будут содержаться три требования: действовать в рамках европейского законодательства, нарастить добычу газа компанией "Укргаздобыча" и уменьшить уровень заработных плат.

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