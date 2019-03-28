Порошенко подаст в суд на "отдельных политиков"

28 марта, 2019, 17:46

Президент планирует подать судебные иски не только против телеканала "1+1", но и против отдельных политиков за распространение неправдивой и недостоверной информации о нем

Об этом заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге, сообщает Укринформ.

"Сообщаю, что кроме иска против канала "1+1", в ближайшее время Петр Порошенко планирует подать иски и к отдельным политикам, которые, можно так сказать, специализирующихся на регулярном распространении ложной и недостоверной информации против президента и кандидата в президенты", - отметил Медведев.

Порошенко 26 марта заявил, что подает иск против канала "1+1" для защиты Украины от посягательств крупнейшего беглого олигарха. Причиной стали озвученные 23 марта в программе "Украинский сенсации-2019" на канале "1+1" заявления о том, что президент Петр Порошенко якобы организовывал многочисленные коррупционные схемы. Его также обвинили в убийстве собственного брата Михаила.

Сам Порошенко заявил, что фейки в эфире одного из крупнейших телеканалов, который принадлежит олигарху, являются попыткой подорвать имидж Украины в мире.