ВВС извинилось перед Порошенко за фейк о платной встрече с Трампом и заплатит 160 тыс. фунтов компенсации

28 марта, 2019, 14:01

Британская служба BBC извинилась перед президентом Украины Петром Порошенко и компенсирует ему £160 тыс. за распространение лжи

Об этом сообщает ВВС-Украина.

"Мы извиняемся перед Петром Порошенко за любой причиненный ущерб и согласны возместить ему убытки, судебные издержки и участвовали в совместном заявлении на открытом судебном заседании", - сказал юрист BBC.

Он сказал, что в новостной программе "News at Ten", а также в статье, опубликованной онлайн 23 мая 2018, ВВС неправильно утверждала, что президент Украины Петр Порошенко осуществил или позволил осуществить коррупционную / незаконную оплату в размере $400 тыс. личном юристу Дональда Трампа Майклу Коэну, чтобы раньше согласованная короткая встреча между господином Порошенко и президентом Трампом была расширена в более существенные переговоры.

"Мы считали, что в этих публикациях было сделано менее серьезное утверждение, направленное в адрес господина Порошенко, но ввиду того, что Высокий суд пришел к выводу, что это утверждение было представлено в изложенном выше ключе, мы рады признать, что это утверждение было ошибочным ", - сказал юрист ВВС.

Как утверждает Thebabel , ВВС заплатит президенту Украины £160 тыс., которые он пообещал перечислить украинской армии.

"Они попросили не говорить о деньгах, но я сказал, что как президент, согласно Закону Украины, должен декларировать свои доходы. Так что я задекларирую эту сумму и передам ее украинской армии. Мы наилучшим образом используем деньги британских налогоплательщиков", - сказал Порошенко .

"ВВС извинилась за распространение лжи о Президенте Украины и поэтому по решению суда заплатит ему компенсацию. Ждем извинения 1 + 1", - подтвердил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

ВВС извинилась за распространение лжи о Президенте Украины и назад по решению суда заплатит ему компенсацию. Ждем прощения 1 + 1 https://t.co/Vam1HlwJh1 - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 28, 2019