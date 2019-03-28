Фонд энергоэффективности начал финансировать первые 15 проектов
Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров Украины.
Общий объем финансирования первых проектов Фонда составляет 40 млн грн.
Фонд энергоэффективности будет сотрудничать только с ОСМД. Он будет предоставлять льготные кредиты на утопление и повышение энергоэффективности зданий. Средства на деятельность фонда предусмотрены в бюджете Украины, однако параллельно фонд финансируют международные организации, такие как Всемирный банк.
"Сегодняшнее событие является знаковым для Украины, страны которая стремится к энергонезависимости. Подписанное Соглашение дает старт финансированию первых 15 проектов в ОСМД, "Первые ласточки", которые тестируют процедуры Фонда энергоэффективности", - сказал министр регионального развития Украины Геннадий Зубко.
Добавим, создание Фонда энергоэффективности было одним из требований международных организаций о предоставлении Украине кредитов на повышение энергоэффективности жилищно-коммунального сектора.
Рассчитывается, что фонду должны передать в подчинение программу "теплых кредитов".
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- Напомним, согласно планам правительства, Фонд энергоэффективности, целью которого является предоставление финансовой и технической помощи для энергомодернизации жилого фонда, созданный в июне 2017 года, должен был начать свою работу в первом квартале 2019 года.
- Как сообщалось, 18 апреля 2018 года представители ЕС и правительства Украины подписали Финансовое соглашение о предоставлении 50 млн евро безвозвратного финансирования для Программы поддержки энергоэффективности в Украине, направленной на поддержку Фонда энергоэффективности Украины.
- 23 ноября Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета на 2019 год.
- В бюджете на 2019 год предусмотрено выделение 58 млрд грн на субсидии, а также запланирована их монетизация
- В Государственном бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 400 млн грн на финансирование программы "теплых кредитов" в следующем году.
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