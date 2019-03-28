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Фонд энергоэффективности начал финансировать первые 15 проектов


фото: megabud
Фонд энергоэффективности начал финансирование первых 15 проектов по утеплению многоквартирных домов

Об этом говорится в сообщении на сайте Кабинета министров Украины.

Общий объем финансирования первых проектов Фонда составляет 40 млн грн.

Фонд энергоэффективности будет сотрудничать только с ОСМД. Он будет предоставлять льготные кредиты на утопление и повышение энергоэффективности зданий. Средства на деятельность фонда предусмотрены в бюджете Украины, однако параллельно фонд финансируют международные организации, такие как Всемирный банк.

"Сегодняшнее событие является знаковым для Украины, страны которая стремится к энергонезависимости. Подписанное Соглашение дает старт финансированию первых 15 проектов в ОСМД, "Первые ласточки", которые тестируют процедуры Фонда энергоэффективности", - сказал министр регионального развития Украины Геннадий Зубко.

Добавим, создание Фонда энергоэффективности было одним из требований международных организаций о предоставлении Украине кредитов на повышение энергоэффективности жилищно-коммунального сектора.

Рассчитывается, что фонду должны передать в подчинение программу "теплых кредитов".

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