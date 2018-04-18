Евросоюз выделит 50 млн евро для развития Фонда энергоэффективности

18 апреля, 2018, 22:14

Европейская комиссия подписала Соглашение о финансировании программы поддержки энергоэффективности в Украине

Об этом сообщает Правительственный портал.

В результате переговоров правительство Украины и делегация Европейской Комиссии подписали Соглашение о финансировании программы поддержки энергоэффективности в Украине общей стоимостью 268 млн евро, из которых вклад ЕС составит 50 млн евро.

Среди направлений использования средств определены следующие: поддержка создания и функционирования Фонда энергоэффективности за "технический офис"; предоставление технических консультационных услуг по энергосбережению; укрепление возможностей банков путем разработки стандартных рабочих процедур и тренингов, обеспечения соответствия требованиям по мониторингу и верификации.

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Отмечается, что Фонд энергоэффективности - ключевой инструмент государственной политики энергомодернизации страны. Фонд будет предоставлять средства для реализации проектов термомодернизации, установления эффективных отопительных и охлаждающих систем и оборудования, а также замену имеющихся систем и оборудования более эффективными.

По прогнозам правительства, за 3-5 лет работы Фонда энергоэффективности экономия газа составит не менее 7-10 млрд кубометров, а экономия средств на закупке топлива - не менее $3 млрд.