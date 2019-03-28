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Аудитор Мадуро запретил Гуйадо занимать государственные должности

Генеральный аудитор Венесуэлы объявил, что лидеру оппозиционного парламента Хуану Гуайдо, который называет себя и.о. президента, в течение 15 лет будет запрещено занимать государственные должности

Об этом сообщает CNN.

По словам чиновника, который был назначен президентом Николасом Мадуро, решение связано с нарушениями в финансовых декларациях Гуайдо и "не имеет никакого отношения к политической ситуации".

Оппозиционер заявил, что назначить генерального аудитора может только легитимный парламент.

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы и для достижения этого Вашингтон рассматривает "все варианты".
  • Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что 6 апреля начнется Операция Свобода, целью которой является свержение режима Николаса Мадуро.
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