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Венесуэла: Гуайдо объявил дату операции по свержению Мадуро


фото: REUTERS
Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что 6 апреля начнется Операция Свобода, целью которой является свержение режима Николаса Мадуро

Об этом сообщает The Guardian .

По словам Гуайдо, в этот день по всей стране начнутся "тактические акции".

"В этот день мы должны быть готовы и организованы, а комитеты помощи и свободы уже сформированы", - сказал он.

Гуайдо отметил, что его сторонники готовы добиться "прекращения узурпации" власти в Венесуэле.

Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.

"Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп", - добавил Гуайдо.

  • Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы и для достижения этого Вашингтон рассматривает "все варианты".
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