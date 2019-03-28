Венесуэла: Гуайдо объявил дату операции по свержению Мадуро

28 марта, 2019, 12:59

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что 6 апреля начнется Операция Свобода, целью которой является свержение режима Николаса Мадуро

Об этом сообщает The Guardian .

По словам Гуайдо, в этот день по всей стране начнутся "тактические акции".

"В этот день мы должны быть готовы и организованы, а комитеты помощи и свободы уже сформированы", - сказал он.

Гуайдо отметил, что его сторонники готовы добиться "прекращения узурпации" власти в Венесуэле.

Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.

"Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп", - добавил Гуайдо.