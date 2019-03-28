Венесуэла: Гуайдо объявил дату операции по свержению Мадуро
28 марта, 2019, 12:59
Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что 6 апреля начнется Операция Свобода, целью которой является свержение режима Николаса Мадуро
Об этом сообщает The Guardian .
По словам Гуайдо, в этот день по всей стране начнутся "тактические акции".
"В этот день мы должны быть готовы и организованы, а комитеты помощи и свободы уже сформированы", - сказал он.
Гуайдо отметил, что его сторонники готовы добиться "прекращения узурпации" власти в Венесуэле.
Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения.
"Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп", - добавил Гуайдо.
- Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна уйти из Венесуэлы и для достижения этого Вашингтон рассматривает "все варианты".
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