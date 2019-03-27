"Речь не идет о судьбе Порошенко". Президент рассказал об иске к 1+1

27 марта, 2019, 18:08

Об этом президент рассказал в интервью Еспресо.TV и другим телеканалам.

"Логика и тактика лжи, дискредитации и политического уничтожения оппонентов, которая ничем не отличается от РФ, привела меня к необходимости подать иск против канала, который принадлежит олигарху-беглецу, который высосал из Украины большое количество миллиардов денег украинцев. И сейчас думает, что он этими млрд будет влиять, управлять страной ", - сказал он.

Порошенко отметил, что в этом деле речь идет о судьбе государства.

"Ничего у вас не получится, вы перешли красную линию, и именно это вынудило меня подать в суд. Речь не идет о судьбе Порошенко, речь идет о судьбе государства. И те, кто нарушает закон, будут точно отвечать. Я никогда не судился и не буду судиться с журналистами, речь идет о владельцах телеканалов и олигархах", - отметил он.