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"Речь не идет о судьбе Порошенко". Президент рассказал об иске к 1+1


фото: president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко рассказал об иске к каналу 1+1

Об этом президент рассказал в интервью Еспресо.TV и другим телеканалам.

"Логика и тактика лжи, дискредитации и политического уничтожения оппонентов, которая ничем не отличается от РФ, привела меня к необходимости подать иск против канала, который принадлежит олигарху-беглецу, который высосал из Украины большое количество миллиардов денег украинцев. И сейчас думает, что он этими млрд будет влиять, управлять страной ", - сказал он.

Порошенко отметил, что в этом деле речь идет о судьбе государства.

"Ничего у вас не получится, вы перешли красную линию, и именно это вынудило меня подать в суд. Речь не идет о судьбе Порошенко, речь идет о судьбе государства. И те, кто нарушает закон, будут точно отвечать. Я никогда не судился и не буду судиться с журналистами, речь идет о владельцах телеканалов и олигархах", - отметил он.

  • Напомним, 23 марта на 1+1 в выпуске программы "Украинские сенсации" под названием "50 оттенков Порошенко" в частности была приведена версия о якобы причастности Петра Порошенко к гибели его родного брата.
  • В штабе президента заявили, что он подает в суд на канал "1+1" за "систематическую ложь в особо крупных размерах".
  • Телеканал 1+1 обещает привести доказательства своих утверждений и заявляет о давлении на свободу слова.
  • Ранее главу фракции БПП в Верховной Раде Артура Герасимова не пустили на программу "Право не власть" на 1+1. "БПП заявили о цензуре на канале, а журналисты "плюсов" - пожаловались на давление.
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