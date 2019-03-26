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Макгрегор сделал громкое заявление о завершении карьеры


фото: fighttime.ru
Звездный боец смешанного стиля Конор МакГрегор сообщил, что завершает выступления в смешанных боевых искусствах (MMA)

Об этом ирландец написал в twitter.

"Я решил завершить карьеру в ММА", - подчеркнул Макгрегор.

  • Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне призвал ирландского бойца MMA Конора Макгрегора провести реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
  • Обнародованы видео нападения звездного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на фаната, которому он разбил телефон.
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