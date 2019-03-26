Макгрегор сделал громкое заявление о завершении карьеры
26 марта, 2019, 08:31
Звездный боец смешанного стиля Конор МакГрегор сообщил, что завершает выступления в смешанных боевых искусствах (MMA)
Об этом ирландец написал в twitter.
"Я решил завершить карьеру в ММА", - подчеркнул Макгрегор.
Hey guys quick announcement, I've decided to retire from the sport formally known as "Mixed Martial Art" today.- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 марта 2019 г.
I wish all my old colleagues well going forward in competition.
I now join my former partners on this venture, already in retirement.
Proper Pina Coladas on me fellas!
- Знаменитый голливудский актер Сильвестр Сталлоне призвал ирландского бойца MMA Конора Макгрегора провести реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова.
- Обнародованы видео нападения звездного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора на фаната, которому он разбил телефон.
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