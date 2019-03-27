Евро-2020: датчане сделали впечатляющий камбэк, уступая в три мяча
Об этом сообщает Eurosport .
На 19-й минуте счет открыл Ремо Фройлер - после дальнего удара мяч погулял по штрафном и Фройлер сориентировался лучше всех, переправив его в ворота.
27 марта 2019 г.
Во втором тайме шикарным ударом из ближних пределов штрафного преимущество своей команды удвоил Джака.
27 марта 2019 г.
Брель эмболии на 76-й минуте наверняка думал, что поставил точку в победном матче: он забил практически ножницами, дезориентировв вратаря.
27 марта 2019 г.
Но Дания сделала впечатляющий камбэк. Он начался с удара: мяч головой подправил в ворота Матиас Занков Йоргенсен.
27 марта 2019 г.
На 88-й датчане запутали оборону соперника: вместо удара после выхода один на один последовала передача на Кристиана Гюткьера, не подвел.
27 марта 2019 г.
Последний мяч влетел в ворота швейцарцев на третьей добавленной. Мяч подпрыгивал в штрафной и удачнее всех моментом воспользовался Хенрик Дальгор.
27 марта 2019 г.
- 26 марта состоялись заключительные матчи 2-го тура квалификации Евро-2020 - результаты поединков .
- 25 марта сборная Украины на последней минуте вырвала победу в Люксембурге.
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко