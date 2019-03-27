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Евро-2020: датчане сделали впечатляющий камбэк, уступая в три мяча


фото: Reuters
В матче отборочного этапа Евро-2020 сборная Дании сумела сыграть вничью со Швейцарией, на 83-й минуте проигрывая со счетом 0: 3

Об этом сообщает Eurosport .

На 19-й минуте счет открыл Ремо Фройлер - после дальнего удара мяч погулял по штрафном и Фройлер сориентировался лучше всех, переправив его в ворота.

Во втором тайме шикарным ударом из ближних пределов штрафного преимущество своей команды удвоил Джака.

Брель эмболии на 76-й минуте наверняка думал, что поставил точку в победном матче: он забил практически ножницами, дезориентировв вратаря.

Но Дания сделала впечатляющий камбэк. Он начался с удара: мяч головой подправил в ворота Матиас Занков Йоргенсен.

На 88-й датчане запутали оборону соперника: вместо удара после выхода один на один последовала передача на Кристиана Гюткьера, не подвел.

Последний мяч влетел в ворота швейцарцев на третьей добавленной. Мяч подпрыгивал в штрафной и удачнее всех моментом воспользовался Хенрик Дальгор.

 

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